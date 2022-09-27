ABD dolarının dün yaşanan keskin yükselişin ardından bugün bir miktar geri çekilmesi altın fiyatının 2 yılın en düşük seviyesinden toparlanmasına yardım etti.

2020 yılında gördüğü rekor seviyenin yüzde 20 altında olan spot altın bu sabah düne göre yüzde 0,85 artışla 1636,10 dolar/ons seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, "Odak noktası hala ABD doları ve dolar güçlenmeye devam eder ise değerli metaller üzerinde baskı sürecek. Küresel merkez bankalarının enflasyonu düşürmek için agresif faiz artırımlarına devam etmeleri güvenli liman olarak altına yönelişi engelleyecek. Önümüzdeki haftalarda 1550 dolar/ons seviyesine doğru bir hareket yaşanabilir" değerlendirmesini yapıyorlar.

Spot altın için bugün destek 1620 dolar/ons, yukarıda ilk direnç 1638,70 dolar/ons seviyesi. Burnanın aşılması halinde 1655-1660 dolar/ons aralığı hedeflenebilir.