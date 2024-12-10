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Altın Çin'in politika teşviki sözüyle kazancını artırdı

Altın, Çin'in politika teşviki sözüyle kazancını artırarak dün iki haftalık zirveye ulaştı.

Oluşturma Tarihi 10 Aralık 2024 09:49

Son Güncelleme Tarihi 10 Aralık 2024 09:50

Altın fiyatları, en büyük tüketici olan Çin'in ekonomik büyümeyi teşvik etmek için politika teşvikini artırma sözüyle desteklenerek kazancını artırdı.

Spot altın ons başına %0,4 artışla 2669,84 dolara kadar yükseldi.

Altın, Çin Merkez Bankası'nın altı aylık aradan sonra alımlara yeniden başlamasıyla desteklenerek, dün iki haftalık zirveye ulaşmıştı.

Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranı görünümüne ilişkin daha fazla bilgi edinmek için ABD enflasyon verilerini bekliyor. ABD'de tüketici fiyatları yarın açıklanacak.

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