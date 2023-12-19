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Altın Fed baskısında

Altın fiyatları haftanın 2. işlem gününde, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 2024'te faiz indirimine gideceğine ilişkin belirsizliklerin artmasıyla hafif geriledi.

Oluşturma Tarihi 19 Aralık 2023 16:30

Son Güncelleme Tarihi 19 Aralık 2023 16:30

Altın, Fed'in Mart ayında faiz indirimine gideceğine dair umutların arttığı bu ayın başlarında ulaştığı rekordan yüzde 5 geriledi.

Altın, bir önceki seansta yüzde 0,4 yükseldikten sonra haftanın 2. işlem gününde hafif gerileyerek 2.025 dolar seviyelerinde seyrediyor. Gram altın ise 1.900 TL'nin altında işlem görüyor.

Fed'in geçen haftaki toplantısından gelecek döneme ilişkin alınan sinyallerin, bankanın uzun bir aranın ardından ilk kez güvercin mesaj verdiğini göstermesine karşın Fed yetkililerinin şahin sözlü yönlendirmeleri risk iştahını baskıladı.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, bir röportajında aşırı sıkılaşmayı önlemek için faiz indirimlerinin gelecek yıl gerekli olabileceğini belirtti. Daly, enflasyonun son aylardaki istikrarlı düşüşünü sürdürmesi halinde Fed'in politika faizinde gelecek yıl üç kez indirime gidilse bile oldukça kısıtlayıcı olacağını ifade etti.

Öte yandan, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, faiz indirimlerine ilişkin iyimserliği azaltan yetkililer listesine katılan son isim oldu. Gelecek yıl gevşeme bekleniyor olsa da, hız ve zamanlama hâlâ merkez bankasının enflasyonu dizginlemesine bağlı. Düşük faiz oranları faiz getirisi olmayan altın için genellikle olumludur.

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