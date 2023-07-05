Altın, yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün akşam saatlerinde açıklayacağı son para politikası (FOMC) toplantı tutanaklarını beklemesi ve güçlenen doların da fiyatları baskı altına almasıyla, dar bir aralığa sıkıştı.

Asya piyasalarında spot altın ons başına 1925,00 dolar seviyesinde yatay bir seyir izliyor.

Analistler, Fed tutanaklarının daha fazla faiz artışının geleceği ile ilgili bir tartışmayı ortaya çıkaracağını, bunun da kısa vadede altında bir miktar gevşemeye neden olabileceğini belirtiyorlar.

Bunun yanı sıra, ABD ile Çin arasında devam eden anlaşmazlıkların, yatırımcıları portföylerinde biraz daha altına sahip olmaya itebileceği ifade ediliyor.

Fed tutanakları bugün TSI 21.00'de yayımlanacak.