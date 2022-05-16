ABD Hazine kağıdı getirilerinde düşüş ve 1800 dolar/ons psikolojik desteğinin etkisi ile tepki hareketleri olsa da altın fiyatında aşağı yönlü baskı devam ediyor.

Güçlü ABD Doları'nın ve Fed'in agresif para politikası izleyeceği beklentilerinin yarattığı bu aşağı yönlü baskı ile birlikte spot altın fiyatı bu sabah 1806 dolar/ons seviyesini test etti. Şu sıralarda Cuma gününe göre yüzde 0,15 kayıpla 1808,95 dolar/ons seviyesinde.

Cuma günü fiyat 4 Şubat'tan bu yana ilk kez 1800 dolar/ons seviyesinin altına inmişti.