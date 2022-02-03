Altın fiyatları BUGÜN HAREKETLENDİ! Altın gram fiyatı için kritik seviyeler! Canlı gram, çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 3 Şubat 2022 ne kadar kaç TL?

Altın fiyatları ne kadar oldu? sorusu yer yabancı bütün yatırımcıların radarında yer alıyor. Hem altın ons fiyatı hem de dolar/TL tarafından yediği baskı ile Şubat ayına hareketli giren altın gram fiyatı hafta başında gördüğü 766 TL'nin ardından bir miktar toparlanma emareleri gösterse de zayıf seyir sürüyor. Öte yandan uluslararası piyasalarda spot altın olarak bilinen altın ons fiyatı Fed'den faiz artırımı beklentileri ile yön arayan bir görüntü çiziyor. Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, yarım, tam altın ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok arananlar arasında yer alıyor.

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Gram altın fiyatları, hem ons hem de dolar kuru tarafındaki hareketlerden etkilenerek yön buluyor. Ons altın fiyatı Fed'in olası parasal sıkılaşma hamlesinin Mart ayında gelebileceği beklentisi ile baskılanırken, dolar kuru 'Kur korumalı TL mevduat' ürünün devreye girmesiyle istikrar kazandı. Bu iki taraftan da destek bulamayan altın gram fiyatı 800 TL psikolojik bandında tutunamadı ve 3 haftanın en düşük seviyesini gördü.

Altın gram fiyatı için aşağıda 766 TL ilk önemli destek olurken, 750 TL düzeyini güçlü destek pozisyonunda yer alıyor. Yukarıda ise 800 TL psikolojik direnci sonrası 810 ve 818 TL önemli direnç seviyesi olarak dikkat çekiyor.

3 Şubat 2022 ALTIN GRAM FİYATI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? CANLI ALTIN FİYATLARI...

ALIŞ (TL) 783,28

SATIŞ (TL) 783,39

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