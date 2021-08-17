Canlı ve güncel altın fiyatları son dakika gelişmeleri burada... Altın fiyatları, piyasaların ikinci işlem günü ile beraber yakından izleniyor. Düğün ve nikah mevsimi devam ederken, 22 ayar bilezik, çeyrek altın, yarım altın ve gram altına olan ilgi de eksilmiyor. Hâl böyle olunca, gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatı gün içerisinde sık sık merak ediliyor.

17 AĞUSTOS ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusuyla yatırımcılar ve hediye almayı düşünenler, canlı altın fiyatı hakkında bilgi ediniyor. Altın fiyatları anlık olarak değişiklik gösterdiği için serbest piyasalardan ve Kapalıçarşı'dan güncel, anlık alış satış altın fiyatı rakamlarını Sabah Finans'tan öğrenebilirsiniz.

ATA ALTIN FİYATLARI

Alış: 3.233,00

Satış: 3.277,00

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CUMHURİYET ALTIN FİYATI

Alış: 3.227,00

Satış: 3.275,00

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GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 486,69

Satış: 486,76

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ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 794,00

Satış: 803,00

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YARIM ALTIN FİYATLARI

Alış: 1.587,00

Satış: 1.607,00

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22 AYAR BİLEZİK FİYATI

Alış: 440,54

Satış: 456,58

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TAM ALTIN FİYATI

Alış: 3.110,10

Satış: 3.171,39

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