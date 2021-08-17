Altın fiyatları, Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşma öncesinde delta endişeleriyle yükseldi.

GRAM ALTIN ONS TARAFINDAN ESEN RÜZGARLA YÖNÜNÜ YUKARI ÇEVİRDİ

Gram altın ise yükselen küresel altın fiyatlarından destek buldu. Altın yatırımcıları, Çin'de delta varyantından kaynaklı olabilecek ekonomik yavaşlamaya odaklanırken Fed Başkanı Jerome Powell'ın salı günü yapacağı Town Hall toplantısında varlık alımı azaltımı takvimiyle ilgili vereceği mesajları takip edecek.

Delta varyantı vakalarının artması ekonomik toparlanma görünümünü belirsizleştirerek varlık alımı azaltımı programının şu an öngörülenden daha ileri bir tarihte başlamasına neden olabilir. Bunun da altın fiyatlarını kısa vadede destekleyebileceği düşünülüyor.

PİYASALARDA RİSKLER ARTINCA ONS ALTINA TALEP ARTIYOR

ABD'de beklenenden kuvvetli gelen tarım dışı istihdam verisi sonrasında gün içi işlemlerde 1.700 doların altını gören ons altın, delta varyantının ekonomik toparlanmayı baskılayabileceğine dair endişelerle kayıplarının bir kısmını telafi ederek 1.786 dolara kadar geri tırmandı.

GRAM ALTIN FİYATLARI YENİDEN 485 LİRAYI AŞTI

1 haftadır Dolar/TL 'deki düşüş ve küresel altın fiyatlarındaki dalgalı seyir arasında sıkışan gram altın, dolar kurunun 8,46'ya kadar gerilemesine rağmen küresel altın fiyatlarının yükselmesiyle birlikte 486 TL civarında bulunuyor.

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