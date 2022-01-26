Altın fiyatları SON DAKİKA! Fed faiz kararı öncesi altın gram fiyatı! Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı, Cumhuriyet altını 26 Ocak 2022 ne kadar, kaç TL oldu?

Piyasalarda altın fiyatları başta olmak üzere varlık fiyatları Fed faiz kararı toplantısı açıklaması ile beraber verilecek mesajlara odaklandı. Gram altın fiyatları 800 dolar psikolojik bandının biraz üzerinde yer alırken, yine gram altın fiyatı için dolar kuru ile beraber büyük önem arz eden ons altın fiyatı 2,5 ayın zirvesine yakınsıyor. Öte yandan Kapalıçarşı'da çeyrek, yarım, tam altın, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik gram fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor. ALTIN FİYATLARI FED FAİZ KARARI ÖNCESİ NE KADAR, KAÇ TL OLDU? İŞTE CANLI-ANLIK ALTIN FİYATLARI VE SON DAKİKA GELİŞMELERİ…

Altın yatırımcıları Fed'in Mart ayında faizleri artıracağına ağırlık verirken Avrupa Merkez Bankası'nın erken bir faiz artırımına gitme ihtimalini de göz ardı etmiyor. ONS ALTIN FİYATI FED FAİZ KARARI ÖNCESİ 2 AYIN ZİRVESİNE YAKIN SEYREDİYOR Dünyada altın yatırımcısı Fed'in özellikle Mart ayında bir faiz artışına giderek, en somut sıkılaşma adımlarından birini atmasına ağırlık verirken, ECB'nin de Fed'i takip ederek 2022 yılında faiz artırım sürecini başlatabileceği konuşuluyor. Ons altın fed faiz kararı öncesi 1845 dolar bandının üzerinde yön arayan sıkışık bir görüntü çiziyor. Ons altın fiyatı en son Kasım ayında 1877 doları görmüştü.

ALTIN FİYATLARI FED'E ODAKLANDI: FAİZ KARARI BEKLENİYOR Fed faiz kararını 26 Ocak saat 21:00-22:00 civarında açıklayacak. Altın fiyatları başta olmak üzere piyasalarda yönü tayin edecek faiz kararı sonrası verilen mesajlarda gelecek dönemin para politikasına ilişkin mesajlar aranacak. Fed'in Ocak 2022 faiz toplantısı için, faizlerde bir değişiklik beklenmezken 2022 yılı içerisinde en az 3 kez faiz artırımı olabileceğini analistler sıklıkla dile getiriyor.

Ancak ECB'nin Fed'e göre daha güvercin olması ons altın fiyatları için destekleyici oldu. Yine Covid-19 sürecinden yeni varyantlarla beraber ons altın fiyatları pozitif etkilendi. Tüm bunlarla beraber ons altın fiyatı 1840 dolar düzeyinde yaklaşık 2 ayın en yüksek seviyelerine yakın seyir izliyor. Ons altın işlem hacmi Covid-19 salgını döneminden bu yana görülen en düşük seviyelere yakın bir seyir izlerken, gram altın fiyatları hem ons hem de dolar kuru ile yön bularak 800 TL bandının üzerinde işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI İÇİN HANGİ GELİŞMELER ÖNE ÇIKIYOR? İşte altın fiyatları için öne çıkan gelişmeler: -Küresel enflasyon endişeleri: Altının enflasyondan koruma aracı olması nedeniyle, artan enflasyon ve enflasyon beklentileri altın fiyatları için destekleyici oluyor. -Covid-19 sürecinde yeni varyantlar: Piyasalarda riskleri ve belirsizliği artıran yeni varyantlar, güvenli liman etiketine sahip altın için bir diğer destekleyici unsur. Varyantlara karşı geliştirilen aşı ve ilaçlar ise tam tersine altın fiyatlarına olumsuz etki ediyor. -Fed ve ECB'nin faiz artırımı: Dünya merkez bankalarının öncüsü Fed'in ve ECB'nin beklenenden önce faiz artırma ihtimali 2021 yılında olduğu gibi 2022'de de altın fiyatları için baskılayıcı oluyor.

GRAM ALTIN FİYATI 2021 YILINDA YÜZDE 71 YÜKSELDİ: ONS ALTIN KAYBETTİRDİ 2021 yılı 454 TL açılış ve 780 TL kapanış rakamları dikkate alındığında gram altın, yatırımcısına 1 yıllık dönemde yüzde 72 kazanç sağlarken, aynı dönemde Fed baskısına giren ons altın, yatırımcısına yüzde 4 kayıp yaşattı. Ons altın fiyatı 2020 yılında, dünyada uygulanan ultra gevşek para politikalarının etkisiyle, yüzde 25 kazandırarak yatırımcısının yüzünü güldürmüştü.

26 OCAK 2022 FED FAİZ KARARI ÖNCESİ GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? CANLI ALTIN FİYATLARI... GRAM ALTIN ALIŞ (TL) 800,45 GRAM ALTIN SATIŞ (TL) 800,58 CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

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ÇEYREK ALTIN KAÇ TL OLDU? "Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek" soruları altın yatırımcısının gündeminde sıcaklığını artırdı. 26 Ocak 2022 Fed faiz kararı toplantısı öncesi tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar kaç TL? Bu hafta altın fiyatları ne kadar olacak? İşte canlı altın fiyatı ve en güncel rakamlar... KAPALIÇARŞI'DA ÇEYREK ALTIN FİYATI ÇEYREK ALTIN ALIŞ (TL) 1.300,00 ÇEYREK ALTIN SATIŞ (TL) 1.322,00 CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

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