Gram altın fiyatları haftaya boyunca 491-504 lira arasında dalgalanırken, Fed tarafından gelen güvercin tondaki mesajların etkisiyle ons altın tarafından gelen pozitif rüzgarın etkisiyle 500 liranın üzerinde haftayı kapattı. Peki 2 Ekim çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? İşte canlı 22 ayar bilezik, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatı ve altın alış-satış rakamları…
Altın fiyatları YÜKSELİYOR! Anlık gram altın fiyatı bugün kadar oldu? İşte 2 Ekim çeyrek altın fiyatı
Gram altın fiyatları işlem günü, gelen güvercin mesajlar sonrası yeniden 500 liranın üzerine yükseldi. Ons altın tarafında 1750 dolar bandı yukarı yönlü geçilirken, Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları piyasalarda etkili oldu. Hal böyle olunca yatırımcılar, 2 Ekim 2021 altın fiyatları ne kadar oldu, Kuyumcu altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Anlık çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatları gibi aramalar yaparak canlı altın fiyatları için araştırmalarını sıklaştırdı.
GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR?
ALIŞ (TL) 501,10
SATIŞ (TL) 501,19
ÇEYREK ALTIN FİYATI CANLI KAÇ TL?
ALIŞ (TL) 813,00
SATIŞ (TL) 826,00
ANLIK CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI
ALIŞ (TL) 3.238,00
SATIŞ (TL) 3.295,00
SON DAKİKA YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ (TL) 1.627,00
SATIŞ (TL) 1.654,00
ALTIN ONS FİYATI
ALIŞ (USD) 1.760,75
SATIŞ (USD) 1.761,17
22 AYAR BİLEZİK FİYATI
ALIŞ (TL) 453,45
SATIŞ (TL) 457,00