Altın fiyatları YÜKSELİYOR! Anlık gram altın fiyatı bugün kadar oldu? İşte 2 Ekim çeyrek altın fiyatı

Gram altın fiyatları haftaya boyunca 491-504 lira arasında dalgalanırken, Fed tarafından gelen güvercin tondaki mesajların etkisiyle ons altın tarafından gelen pozitif rüzgarın etkisiyle 500 liranın üzerinde haftayı kapattı. Peki 2 Ekim çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? İşte canlı 22 ayar bilezik, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatı ve altın alış-satış rakamları…