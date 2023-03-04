Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 109 bin lira, en yüksek 1 milyon 143 bin 200 lirayı gören standart altın kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,36 artarak 1 milyon 143 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 4 milyar 219 milyon 806 bin 55,38 lira, işlem miktarı ise 3.769,86 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 4 milyar 391 milyon 265 bin 397,66 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Uğuras Kıymetli Madenler, INTL HRM Kıymetli Madenler ve Çakmakçı Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: