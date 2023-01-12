Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 125 bin 500 lira, en yüksek 1 milyon 151 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,52 artarak 1 milyon 151 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 7 milyar 359 milyon 765 bin 79,49 lira, işlem miktarı ise 6.476,45 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 7 milyar 480 milyon 78 bin 525,02 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler ve Nadir Döviz şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: