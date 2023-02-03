Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 148 bin lira, en yüksek 1 milyon 181 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,71 azalışla 1 milyon 169 bin 390 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 4 milyar 690 milyon 957 bin 216,54 lira, işlem miktarı ise 4.056,61 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 4 milyar 847 milyon 793 bin 423,06 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, İstanbul Altın Rafinerisi, NMGlobal Kıymetli Madenler ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: