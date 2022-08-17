Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 13 bin lira, en yüksek 1 milyon 34 bin 500 lirayı gören standart altın kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 azalarak 1 milyon 24 bin 400 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 932 milyon 878 bin 806,4 lira, işlem miktarı ise 2.867,24 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 982 milyon 123 bin 972,03 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatçı Metal Rafineri, İstanbul Altın Rafinerisi, NBGlobal Kıymetli Madenler ve Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: