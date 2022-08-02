Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 17 bin lira, en yüksek 1 milyon 28 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,5 artarak 1 milyon 28 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 558 milyon 213 bin 603,82 lira, işlem miktarı ise 2.507,97 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 595 milyon 70 bin 11,05 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, NMGlobal Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: