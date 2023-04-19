Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 222 bin lira, en yüksek 1 milyon 329 bin 750 lirayı gören standart altın kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 1 milyon 329 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 393 milyon 237 bin 911,97 lira, işlem miktarı ise 2.703,92 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 417 milyon 455 bin 986,95 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Turan Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler ve İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: