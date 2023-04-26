Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 241 bin 440 lira, en yüksek 1 milyon 372 bin 500 lirayı gören standart altın kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,41 artışla 1 milyon 365 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 48 milyon 991 bin 405,55 lira, işlem miktarı ise 2.293 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 339 milyon 373 bin 103,88 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Nadir Döviz, Uğuras Kıymetli Madenler ve Türkiye Finans Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: