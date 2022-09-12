Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 5 bin lira, en yüksek 1 milyon 19 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,1 azalarak 1 milyon 6 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 4 milyar 695 milyon 61 bin 20,69 lira, işlem miktarı ise 4.637,95 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 4 milyar 706 milyon 364 bin 705,69 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Darphane ve Damga Matbaası ve NMGlobal Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: