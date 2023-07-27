Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 700 bin lira, en yüksek 1 milyon 742 bin lirayı gören standart altın kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalarak 1 milyon 703 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 6 milyar 654 milyon 932 bin 786,06 lira, işlem miktarı ise 3.914,33 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 7 milyar 129 milyon 995 bin 617,04 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar NMGlobal Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Çakmakcı Kıymetli Madenler, Osmanlı Döviz ve Altın Yetkili Müessese, Ahlatcı Metal Rafineri, şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin verileri şöyle: