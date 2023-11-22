CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Altın Altın kilogram fiyatı 1 milyon 839 bin liraya geriledi

Altın kilogram fiyatı 1 milyon 839 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altın kilogram fiyatı 1 milyon 839 bin liraya geriledi.

Oluşturma Tarihi 22 Kasım 2023 16:50

Son Güncelleme Tarihi 22 Kasım 2023 16:50

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 839 bin lira, en yüksek 1 milyon 893 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı gün sonunda yüzde 1,9 azalışla 1 milyon 839 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 1 milyon 874 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 876 milyon 780 bin 769,51 lira, işlem miktarı ise 1.550,63 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 2 milyar 890 milyon 457 bin 552,78 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Garanti BBVA, İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Doruk Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 1.874.000,00 1.968,60
En Düşük 1.839.000,00 1.983,00
En Yüksek 1.893.000,00 2.042,50
Kapanış 1.839.000,00 2.039,00
Ağırlıklı Ortalama 1.862.117,56 2.005,77
Toplam İşlem Hacmi (TL) 2.876.780.769,51
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.550,63
Toplam İşlem Adedi 78

İlginizi Çekebilir
Binance’nin yeni CEO’su Richard Teng oldu Binance'nin yeni CEO'su Richard Teng oldu 22 Kasım 2023 08:55
OECD bölgesinde ekonomi yüzde 0,5 büyüdü OECD bölgesinde ekonomi yüzde 0,5 büyüdü 21 Kasım 2023 15:21
Küresel piyasalarda tatil havası etkili oluyor Küresel piyasalarda tatil havası etkili oluyor 22 Kasım 2023 09:18
Almanya’da her 15 şirketten biri hayatta kalamamaktan korkuyor Almanya'da her 15 şirketten biri hayatta kalamamaktan korkuyor 21 Kasım 2023 14:43
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 22 Kasım 2023 13:54
Rus ekonomisinin yüzde 3 büyümesi bekleniyor Rus ekonomisinin yüzde 3 büyümesi bekleniyor 21 Kasım 2023 14:36
Rusya’nın petrol ve doğal gaz üretimi bu yıl azalacak Rusya'nın petrol ve doğal gaz üretimi bu yıl azalacak 21 Kasım 2023 14:31
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 22 Kasım 2023 10:02
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 21 Kasım 2023 13:18
İranlı Bakandan BAE açıklaması: 34 milyar dolara ulaştı İranlı Bakandan BAE açıklaması: 34 milyar dolara ulaştı 21 Kasım 2023 11:55
İran petrol üretimini 4 milyon varile çıkarmaya hazırlanıyor İran petrol üretimini 4 milyon varile çıkarmaya hazırlanıyor 21 Kasım 2023 10:53
Almanya’da bütçe krizi giderek dramatikleşiyor Almanya'da bütçe krizi giderek dramatikleşiyor 21 Kasım 2023 10:49
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.003,20
%0,3199
ALTIN
998,79
%-0,121
DOLAR
996,66
%-0,3338
BORSA
995,25
%-0,4747
EURO
998,86
%-0,1145
ALTIN
1.005,22
%0,522
DOLAR
1.045,46
%4,5458
BORSA
1.010,28
%1,0279
EURO
1.005,84
%0,5842
ALTIN
1.028,30
%2,8302
DOLAR
1.067,78
%6,7781
BORSA
1.057,14
%5,7143
EURO
1.761,93
%76,1927
ALTIN
1.543,83
%54,3827
DOLAR
1.754,75
%75,4748
BORSA
1.640,58
%64,0584
EURO
BİST En Aktif Hisseler