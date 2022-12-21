Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 78 bin lira, en yüksek 1 milyon 97 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2 artarak 1 milyon 96 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 4 milyar 46 milyon 551 bin 719,75 lira, işlem miktarı ise 3.730,81 kilogram oldu.

Diğer metallerde ise işlem gerçekleşmedi.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, IAR Döviz ve Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Nadir Döviz ve Kıymetli Madenler ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: