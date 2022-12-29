Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 80 bin lira, en yüksek 1 milyon 99 bin 200 lirayı gören altın kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artarak 1 milyon 96 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 4 milyar 121 milyon 252 bin 57,99 lira, işlem miktarı ise 3.783,99 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 4 milyar 303 milyon 737 bin 24,38 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk, Türkiye İş Bankası, INTL Kıymetli Madenler, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler ve Osmanlı Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: