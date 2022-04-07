Altın piyasasında, en düşük 906 bin lira, en yüksek 916 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalarak 906 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 842 milyon 456 bin 545,55 lira, işlem miktarı ise 920,20 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 938 milyon 793 bin 30,13 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar AG Kıymetli Madenler, AgaBullion Kıymetli Madenler, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Yapı Kredi Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: