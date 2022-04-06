Altın piyasasında, en düşük 908 bin lira, en yüksek 914 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalarak 910 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 277 milyon 246 bin 646,82 lira, işlem miktarı ise 304,47 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 326 milyon 400 bin 267,20 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, NMGlobal Kıymetli Madenler, AgaBullion Kıymetli Madenler, AG Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: