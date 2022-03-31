Altın piyasasında, en düşük 905 bin 700 lira, en yüksek 911 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artarak 911 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 779 milyon 463 bin 107,73 lira, işlem miktarı ise 856,86 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 858 milyon 298 bin 199,97 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar AG Kıymetli Madenler, AgaBullion Kıymetli Madenler, Atanur Kuyumculuk, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: