Altın piyasasında, en düşük 912 bin 200 lira, en yüksek 915 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,01 azalarak 914 bin 370 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 404 milyon 701 bin 347,31 lira, işlem miktarı ise 442,03 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 430 milyon 94 bin 961,64 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, INTL HRM Kıymetli Madenler, AG Kıymetli Madenler, AgaBullion Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: