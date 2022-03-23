Altın piyasasında, en düşük 913 bin 650 lira, en yüksek 922 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,1 artarak 921 bin 650 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 824 milyon 265 bin 902,13 lira, işlem miktarı ise 896,08 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 824 milyon 265 bin 902,13 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar AG Kıymetli Madenler, AgaBullion Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Osmanlı Döviz ve Altın Yetkili Müessese, Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: