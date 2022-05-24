Altın piyasasında, en düşük 942 bin lira, en yüksek 967 bin 420 lirayı gören standart altın kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre değişmeyerek 954 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 611 milyon 896 bin 510,99 lira, işlem miktarı ise 1.703,97 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 1 milyar 611 milyon 896 bin 510,99 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Atanur Kuyumculuk, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: