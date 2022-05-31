Altın piyasasında, en düşük 968 bin lira, en yüksek 984 bin lirayı gören standart altın kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalarak 968 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 394 milyon 60 bin 647,14 lira, işlem miktarı ise 403,76 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 559 milyon 514 bin 456,59 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar VakıfBank, İstanbul Altın Rafinerisi, Uğuras Kıymetli Madenler, DenizBank, Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: