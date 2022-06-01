Altın piyasasında, en düşük 960 bin lira, en yüksek 975 bin 500 lirayı gören standart altın kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artarak 975 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 444 milyon 756 bin 935,48 lira, işlem miktarı ise 1.497,24 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 1 milyar 451 milyon 495 bin 569,37 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, NMGlobal Kıymetli Madenler, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: