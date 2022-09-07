Altın piyasasında, en düşük 989 bin lira, en yüksek 1 milyon 15 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,7 azalarak 999 bin 650 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 89 milyon 650 bin 182,4 lira, işlem miktarı ise 3.082,32 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 98 milyon 369 bin 454,4 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler ve Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: