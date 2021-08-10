Dün Asya'da Japonya piyasalarının da kapalı olması nedeniyle sığ işlemlerde keskin düşüş hareketleri görülen ons altın ve gümüşte sabah saatleri itibarıyla bir miktar toparlanma yaşanıyor.

ABD'de Fed'in varlık alımlarını azaltabileceği endişelerinin ardından dolarda yükseliş, altında ise keskin gerileme yaşanmıştı. sabah itibarıyla ons altın günlük %0,4 artışla 1736,95 dolara toparlandı.

Dün altına göre daha keskin bir gerileme gösteren gümüşte toparlanma da daha hızlı görünüyor. Ons gümüş %0,8 yükselişle 23,63 dolardan alıcı buluyor.

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