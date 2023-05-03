Altın ABD'de bankaların istikrarına ilişkin yenilenen endişeler ve kötümser ABD ekonomik verilerinin güvenli liman talebini artırmasıyla Salı günü yüzde 1,7 ile bir ayın en büyük yükselişini yaşaması sonrası yeni işlem gününde yatay bir görünüm sergiledi.

Değerli metal, Şubat ayının sonundan bu yana yüzde 10'dan fazla yükselişinin ardından 2 bin dolar eşiğinin üzerinde işlem görüyor.

ABD'de bölgesel bankalarda artan satışlar güvenli varlıklara yönelik talebi desteklerken ABD boş iş pozisyonları Mart ayında beklentilerin üzerinde düştü ve işte çıkarmalar arttı.

Yatırımcıların daha güvenli varlıklara yönelmesi tahvil getirilerinin de düşmesine neden oldu.

Öte yandan ABD'de hala çözülemeyen borç tavanı sorunu, yatırımcıların, giderek daha kırılgan hale gelen ekonomini zarar göreceği ve altının cazibesini artıracak potansiyel bir temerrüt konusunda da endişelenmesine neden oluyor.

Piyasanın dikkati Çarşamba günü yapılacak ve faiz kararı alınacak FOMC toplantısı öncesinde Fed üzerine yoğunlaşmış durumda.

Swap yatırımcılar Fed'in borçlanma maliyetlerini bir süre ara vermeden önce 25 baz puan artırma olasılığını fiyatlarken daha fazla artışın durdurulmasının faiz getirisi olmayan değerli metali desteklemesi bekleniyor.

Oanda Kıdemli Piyasa Analisti Ed Moya geçtiği bir notta, "Altın, özellikle ABD Merkez Bankası'nın Haziran ayında yapılacak bir sonraki toplantı için faiz politikasıyla ilgili tüm seçenekleri masada tutması durumunda dalgalı kalmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

ABD ile Çin ilişkileri de kötüleşmeye devam ederken Asya'nın en büyük ekonomisinin virüs sonrası toparlanması da yetersiz kalmaya devam ederek güvenli liman arayışını artırıyor.