Altın, ABD istihdam verilerinin sıcak işgüçü piyasasının gelecek yıl hızlı sert faiz artışlarının devamına yol açabileceğine dair endişeleri azaltmasının ardından art arda ikinci haftasını da yükselişle kapatmaya hazırlanıyor.

Altın, ilk işsizlik maaşı başvurularının beklentilerle uyumlu olarak tarihi düşük seviyelere yakın gelmesiyle Perşembe günü yüzde 0,6 yükselmesi sonrası ona başına 1815 dolar seviyesine yakın seyretti.

Spot altın ons başına 1822 dolardan işlem görüyor. Gram altın ise spot piyasada 1094 TL'den alıcı buluyor.

Değerli metal 2022'nin başlarında Fed'in sıkılaşmacı politikasıyla gerilerken Kasım başından bu yana toparlanmaya başladı ve yılı başladığı seviyeye yakın bitirmeye hazırlanıyor.

Çin'de virüs dalgasının etkisinin sınırlarının ötesine yayılacağına ve küresel ekonomiyi tehdit edeceğine dair korkuların, altına bir miktar güvenli liman desteği veriyor olabileceği değerlendiriliyor.

Diğer ülkelerde vakaların artacağına ve tedarik zincirlerini karmaşıklaştıracağına dair riskler olduğu bu durumun spot altın için geleneksel olarak negatif etkiye sahip küresel enflasyonu artırma olasılığının da olduğu belirtiliyor.