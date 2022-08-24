Altında fiyatlamalar Cuma gününe odaklandı

Goldman Sachs Group Inc. Başekonomisti Jan Hatzius, Powell'ın yapacağı konuşmada daha düşük bir faiz artış hızını işaret edeceğini öngördüğünü söyledi.

Ancak Fed Minneapolis Başkanı Neel Kashkari merkez bankasının enflasyonu kontrol altına almak için parasal sıkılaşmaya devam etmesi gerektiğinin çok açık olduğunu söyledi.

KÜRESEL PİYASALARDA RESESYON EDNİŞELERİ DEVAM EDİYOR

Ekonomik aktivite ABD'den Avrupa ve Asya'ya kadar birçok bölgede zayıflarken hızla artan fiyatlar ve Ukrayna'da yaşanan savaşın dünyayı resesyona sürükleyeceğine dair endişeler artıyor.

Yatırımcılar ise büyümeye dair risklerin artması sonrası Fed'in faizleri ne kadar agresif şekilde artıracağını tartmaya çalışıyor.