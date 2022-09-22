Altın fiyatları için ayı piyasası mı?

Altın, Fed Başkanı Jerome Powell'ın enflasyonu düşürüleceğine dair kararlı açıklamaları ve doların rekor seviyeye yükselmesiyle iki yılın en düşük seviyesine yakın seyretti. Fed politika faizini 75 baz puan daha artırırken yıl sonu için faiz tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Spot altın, ABD Merkez Bankası'nın faiz oranlarını beklentilerin üzerinde artırmaması ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna işgaline dair gerilimi tırmandıran açıklamalarının ardından güvenli varlıklara talebin artmasıyla Çarşamba gününü yüzde 0,5 yükselişle kapattı. Altın yeni işlem gününde de 1.657 doların altını test etti.

DOLAR ENDEKSİNDEKİ GÜÇLÜ ARTIŞ ALTIN PİYASASINI BASKILIYOR "Altının son birkaç ayda en çok zorlandığı konu ABD dolarının kalıcı güçlenmesi oldu" diyen Kotak Securities Ltd Kıdemli Analisti Madhavi Mehta, "Dolarda bir düzeltme görmezsek altın toparlanmakta zorlanabilir" dedi. Altın, çalkantılı bir yıl geçirerek Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliye birlikte Mart ayında rekor seviyeye yaklaşırken Fed'in son 40 yılın en yüksek enflasyonunu dizginlemek için yaptığı sert sıkılaşmayla düşüş yaşamıştı.