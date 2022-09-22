Altın fiyatları için ayı piyasası mı?

Altın, Fed Başkanı Jerome Powell'ın enflasyonu düşürüleceğine dair kararlı açıklamaları ve doların rekor seviyeye yükselmesiyle iki yılın en düşük seviyesine yakın seyretti.
Fed politika faizini 75 baz puan daha artırırken yıl sonu için faiz tahminlerini yukarı yönlü revize etti.
Spot altın, ABD Merkez Bankası'nın faiz oranlarını beklentilerin üzerinde artırmaması ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna işgaline dair gerilimi tırmandıran açıklamalarının ardından güvenli varlıklara talebin artmasıyla Çarşamba gününü yüzde 0,5 yükselişle kapattı. Altın yeni işlem gününde de 1.657 doların altını test etti.
DOLAR ENDEKSİNDEKİ GÜÇLÜ ARTIŞ ALTIN PİYASASINI BASKILIYOR
"Altının son birkaç ayda en çok zorlandığı konu ABD dolarının kalıcı güçlenmesi oldu" diyen Kotak Securities Ltd Kıdemli Analisti Madhavi Mehta, "Dolarda bir düzeltme görmezsek altın toparlanmakta zorlanabilir" dedi.
Altın, çalkantılı bir yıl geçirerek Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliye birlikte Mart ayında rekor seviyeye yaklaşırken Fed'in son 40 yılın en yüksek enflasyonunu dizginlemek için yaptığı sert sıkılaşmayla düşüş yaşamıştı.
ALTIN AYI PİYASASINA YÖNELDİ
ABD tahvil getirilerini yukarı çekerek faiz getirmeyen değerli metalin cazibesinin düşmesine neden oldu.
Spot altında yaşanan uzun süreli çekilme fiyatların Eylül ayında art arda altıncı ayını da düşüşle kapatmaya hazırlanmasıyla zirvesi noktasından yüzde 20'lik düşüş olarak tanımlanan ayı piyasası seviyesine yaklaşmasına neden oldu.
Spot altında bu seviye 2020'de gördüğü rekor seviyenin yüzde 20 altı olan 1650,83 dolara karşılık geliyor.