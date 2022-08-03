Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.019 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün ons fiyatına paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,4 azalışla 1.016 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 1.019 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.672 lira, Cumhuriyet altını da 6.840 liradan satılıyor.

PELOSİ'NİN TAYVAN ZİYARETİ ALTIN FİYATLARINI ETKİLEDİ

Altının ons fiyatı, dün yüzde 0,6 değer kaybetmesinin arından şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 1.767 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin dün Çin ile egemenlik ihtilafındaki Tayvan'ı ziyaret etmesinin jeopolitik riskleri artırdığını belirterek, altın fiyatlarının bu gelişmelerden destek bulduğunu ifade etti.

Söz konusu ziyaretin ABD-Çin ilişkilerinde gerilime neden olduğuna dikkati çeken analistler, konuyla ilgili haber ve açıklamaların gündemin odağında yer aldığını söyledi.

Analistler, bugün ayrıca dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.750 doların destek, 1.790 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.