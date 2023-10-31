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Altının gramı 1.815 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gramı, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 1.815 lira seviyesinden işlem görüyor.

Oluşturma Tarihi 31 Ekim 2023 10:48

Son Güncelleme Tarihi 31 Ekim 2023 10:48

Dün altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,16 azalışla 1.814 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı yeni güne ise yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 1.815 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 2.990 liradan, Cumhuriyet altını 12.200 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da şu sıralarda önceki kapanışının hemen altında 1.995 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, İsrail-Filistin çatışmasındaki gelişmelerin piyasaların odağında yer almaya devam ettiğini belirterek, ABD Merkez Bankasının (Fed) yarın açıklayacağı para politikası kararları öncesinde yatırımcıların temkinli davrandığını ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in yarın politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken politika metninden ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalardan alınacak sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.

Bugün Avro Bölgesi'nde büyüme ve enflasyon ile ABD'de konut fiyat endeksi ve tüketici güven endeksi verilerinin yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2.000 ve 2.020 doların direnç, 1.980 ve 1.960 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.

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