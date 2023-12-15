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Altının gramı 1903 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 1903 lira seviyesinden işlem görüyor.

Oluşturma Tarihi 15 Aralık 2023 10:50

Son Güncelleme Tarihi 15 Aralık 2023 10:50

Dün altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,78 primle 1896 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,4 artışla 1903 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 130 liradan, cumhuriyet altını 12 bin 795 liradan satılıyor.

Dün yüzde 0,6 artışla günü 2 bin 36 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, bugün önceki kapanışının hemen üzerinde işlem görüyor.

Analistler, önemli merkez bankalarının yılın son para politikası kararlarını açıklarken, gelecek döneme ilişkin alınan sinyallerle faiz indirimlerine önümüzdeki yıl başlanabileceğine dair beklentilerin arttığını belirterek, bugün dünya genelinde açıklanacak öncü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade etti.

Çarşamba günü, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini sabit bırakmasının ardından dün de Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz oranlarında değişikliğe gitmedi.

Fed'in gelecek yıl faiz indirimlerine başlayabileceğinin sinyalini vermesi ve açıklanan verilerin ekonomide "yumuşak iniş" umutlarını desteklemesi varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili oldu.

Piyasalarda Fed'in faiz indirimlerine gelecek yıl daha erken ve daha hızlı başlayabileceğinin fiyatlandığını kaydeden analistler, bankadan yapılan tahminlerde gelecek yıl üç kez faiz indirimine gidilebileceğinin öngörüldüğünü söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in martta faiz indirimlerine başlama ihtimali yüzde 70, mayısta başlama ihtimali ise yüzde 95'te bulunuyor.

Analistler, söz konusu "güvercin" beklentilerin güçlenmesinin altının ons fiyatını desteklediğini kaydederek, tahvil faizlerindeki gerilemenin de altının alternatif maliyetini baskılamaya devam ettiğini bildirdi.

Bugün dünya genelinde öncü PMI ve ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 50 ve 2 bin 70 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 20 ve 2 bin 10 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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