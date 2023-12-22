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Altının gramı 1923 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 1923 lira seviyesinden işlem görüyor.

Oluşturma Tarihi 22 Aralık 2023 11:12

Son Güncelleme Tarihi 22 Aralık 2023 11:12

Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı günü yüzde 0,7 yükselişle 1916 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,4 artışla 1923 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 220 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 130 liradan satılıyor.

Dün yüzde 0,7 artışla günü 2 bin 44 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,3 yükselişle 2 bin 50 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl başlaması öngörülen faiz indirimlerinin süresi ve büyüklüğüne ilişkin belirsizliklerin artmasıyla yatırımcıların temkinli davrandığını ifade etti

Dün açıklanan makroekonomik veriler, Fed'in faizleri beklenenden daha hızlı düşürebileceği tahminlerini desteklerken, bugün gözler bankanın enflasyon göstergesi olarak yakından izlediği kişisel tüketim harcamaları verilerine çevrildi.

Söz konusu verilerden alınacak sinyallerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini dile getiren analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in gelecek yıl toplamda 150 baz puanlık bir faiz indirimine gideceğinin öngörüldüğüne dikkati çekti.

Öte yandan, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan artırarak yüzde 42,50'ye yükseltti.

PPK metninde, "Kurul, parasal sıkılaştırma sürecini destekleme amacıyla kullandığı sterilizasyon araçlarının çeşitliliğini artırarak miktarsal sıkılaştırmaya devam edecektir." ifadesi dikkat çekti.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de kişisel tüketim harcamaları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 60 ve 2 bin 80 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 30 ve 2 bin 20 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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