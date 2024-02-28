CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Altın Altının gramı 2 bin 34 liradan işlem görüyor

Altının gramı 2 bin 34 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 34 lira seviyesinden işlem görüyor.

Oluşturma Tarihi 28 Şubat 2024 10:57

Son Güncelleme Tarihi 28 Şubat 2024 10:57

Dün, altının ons fiyatındaki azalışa karşın dolar kurundaki yükselişle yatay bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 2 bin 33 liradan tamamladı.

Altının gramı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 2 bin 34 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 410 liradan, Cumhuriyet altını 13 bin 880 liradan satılıyor.

Düşüş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla 2 bin 28 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak büyüme verilerinin ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin sinyaller verebileceğini ifade ederek, bu verinin ardından varlık fiyatlarında oynaklığın artabileceğini bildirdi.

Para piyasalarında büyüme verisi öncesi, Fed'in martta politika faizini sabit tutacağına kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, bankanın ilk faiz indirimine gitme ihtimalinin ise mayısta yüzde 19 ve haziranda yüzde 61 olduğunu söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ile ABD'de büyüme verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 40 ve 2 bin 60 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 20 ve 2 bin 10 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

İlginizi Çekebilir
Petrol fiyatları yatay seyirle başladı Petrol fiyatları yatay seyirle başladı 27 Şubat 2024 10:13
Yellen: ABD’nin ekonomik gücü küresel büyümeyi destekliyor Yellen: ABD'nin ekonomik gücü küresel büyümeyi destekliyor 27 Şubat 2024 09:46
Hedefin üzerinde kaldı: Japonya’da enflasyon yavaşladı Hedefin üzerinde kaldı: Japonya'da enflasyon yavaşladı 27 Şubat 2024 09:41
ECB üyesi faiz indirimi için ’En iyi zaman’ diyerek tarih verdi ECB üyesi faiz indirimi için 'En iyi zaman' diyerek tarih verdi 27 Şubat 2024 09:38
Altın gram fiyatı 2000 lirada tutunuyor! İslam Memiş ‘Bu hafta geri çekilme olabilir’ diyerek rakam verdi Altın gram fiyatı 2000 lirada tutunuyor! İslam Memiş ‘Bu hafta geri çekilme olabilir’ diyerek rakam verdi 27 Şubat 2024 09:35
UBS’den Çin’in devlet destekli fonları için tahmin UBS'den Çin'in devlet destekli fonları için tahmin 27 Şubat 2024 09:31
ECB Başkanı’ndan ücret artışları açıklaması ECB Başkanı'ndan ücret artışları açıklaması 27 Şubat 2024 09:26
Fed üyesi: Önden faiz indirimi yapmaya gerek yok Fed üyesi: Önden faiz indirimi yapmaya gerek yok 27 Şubat 2024 09:23
JPMorgan: Hisse senedi piyasaları güçleniyor JPMorgan: Hisse senedi piyasaları güçleniyor 27 Şubat 2024 09:19
Küresel piyasalar karışık seyrediyor Küresel piyasalar karışık seyrediyor 27 Şubat 2024 09:15
3 BİN LİRA EMEKLİ İKRAMİYESİ VE ZAM TAKVİMİ SON DAKİKA: İşte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi için tarihler! 3 BİN LİRA EMEKLİ İKRAMİYESİ VE ZAM TAKVİMİ SON DAKİKA: İşte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi için tarihler! 27 Şubat 2024 08:32
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 27 Şubat 2024 10:03
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.000,80
%0,0801
DOLAR
1.000,59
%0,0592
EURO
1.000,27
%0,0267
ALTIN
999,37
%-0,063
BORSA
1.079,65
%7,9648
DOLAR
1.079,18
%7,9183
EURO
1.047,91
%4,7911
ALTIN
981,67
%-1,8328
BORSA
1.090,20
%9,0195
DOLAR
1.106,38
%10,6383
EURO
1.110,06
%11,0058
ALTIN
1.099,14
%9,9136
BORSA
1.670,41
%67,0409
DOLAR
1.709,66
%70,9661
EURO
1.875,41
%87,541
ALTIN
1.765,04
%76,5042
BORSA
BİST En Aktif Hisseler