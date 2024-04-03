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Altının gramı 2 bin 340 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 2 bin 340 lira seviyesinden işlem görüyor.

Oluşturma Tarihi 03 Nisan 2024 10:47

Son Güncelleme Tarihi 03 Nisan 2024 10:47

Dün altının ons fiyatındaki yükselişe paralel yükseliş kaydeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,8 üzerinde 2 bin 350 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,4 altında 2 bin 340 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 190 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 310 liradan satılıyor.

Dün yükseliş eğilimini üst üste altıncı işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, bugün 2 bin 288,5 dolarla rekor kırmasının ardından artan satış baskısıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 2 bin 273 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini öngörülenden daha geç indirmeye başlayabileceğine ilişkin endişelerin güçlenmesiyle dolar endeksinin güçlendiğini ve tahvil piyasalarında satış baskısının arttığını kaydederek, artan alternatif maliyetine karşın altına olan talebin güçlü kaldığını ifade etti.

Bugün Fed Başkanı Jerome Powell'ın gerçekleştireceği açıklamalar başta olmak üzere yoğun makroekonomik veri takviminin yatırımların odağına olduğunu aktaran analistler, konuşmadan ve verilerden alınacak sinyallerin altının ons fiyatı üzerinde etkili olmasının beklendiğini dile getirdi.

Analistler, bugün Avro Bölgesinde enflasyon, ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, altının ons fiyatında 2 bin 80 ve 2 bin 300 doların direnç, 2 bin 250 ve 2 bin 230 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu bildirdi.

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