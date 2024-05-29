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Altının gramı 2 bin 440 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne değer kaybıyla başlamasının ardından 2 bin 440 lira seviyesinde işlem görüyor.

Oluşturma Tarihi 29 Mayıs 2024 10:49

Son Güncelleme Tarihi 29 Mayıs 2024 10:49

Altının dün ons fiyatına paralel artan gram fiyatı, günü yüzde 0,8 yükselişle 2 bin 447 liradan tamamladı. Altının yeni güne yüzde 0,3 düşüşle başlayan gram fiyatı, saat 10.30 itibarıyla 2 bin 440 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin liradan, Cumhuriyet altını 15 bin 950 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 0,3 azalışla 2 bin 355 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD'de enflasyona ilişkin endişelerin ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim zamanlamasına ilişkin belirsizliği beslemesiyle varlık fiyatlarında karışık bir seyir izlendiğini belirterek, bugün gözlerin Fed'in Bej Kitap raporuna çevrildiğini söyledi.

FED'İN FAİZ İNDİRİMİNİ ÖTELEMESİNE YÖNELİK BEKLENTİLER SÜRÜYOR

ABD'de dün açıklanan verilere göre, Conference Board Tüketici Güven Endeksi 3 aylık düşüşün ardından mayısta aylık 4,5 puan artışla 102'ye çıkarak beklentileri aşarken, bu durum Fed'in politika faizini beklenenden daha geç indirebileceğine yönelik korkuları destekliyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da öncü TÜFE ile ABD'de Fed'in Bej Kitap raporunun takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 320 ve 2 bin 300 dolar seviyelerinin destek, 2 bin 380 ve 2 bin 400 dolar seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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