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Altının gramı 2 bin 559 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 559 lira seviyesinde işlem görüyor.

Oluşturma Tarihi 15 Temmuz 2024 11:09

Son Güncelleme Tarihi 15 Temmuz 2024 11:09

Cuma günü ons fiyatındaki düşüşe karşın dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 2 bin 562 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla bir önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 2 bin 559 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 200 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 736 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda bir önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 2 bin 406 dolardan işlem görüyor.

Hafta sonu ABD'de Cumhuriyetçi Parti'den başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Donald Trump'a suikast girişiminde bulunulması yeni haftada varlık fiyatları üzerinde etkili olurken, bu gelişmenin ardından piyasalarda Trump'ın yeniden başkan seçilme olasılığı fiyatlanıyor.

Analistler, bu hafta Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararının piyasaların odağında bulunduğunu belirtti.

Bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının takip edileceğini aktaran analistler, Fed'in bu yıl faiz indirimine başlayacağı beklentilerinin gücünü koruduğunu, yatırımcıların Powell'ın açıklamalarından bankanın bundan sonraki politikalarına dair daha fazla ipucu arayacağını söyledi.

Analistler, bugün veri gündeminde Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de New York Fed sanayi endeksinin öne çıktığını dile getirerek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 420 ve 2 bin 450 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 400 ve 2 bin 350 dolar seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu bildirdi.

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