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Altının gramı güne yükselişle başladı

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 630 lira seviyesinde işlem görüyor.

Oluşturma Tarihi 18 Temmuz 2024 10:46

Dün ons fiyatındaki değer kaybına paralel 2 bin 607 liraya kadar gerileyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,33 azalışla 2 bin 615 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla bir önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 2 bin 630 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 353 liradan, Cumhuriyet altını 17 bin 343 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı dün 2 bin 483,72 dolarla rekor kırmasının ardından artan satış baskısıyla günü önceki kapanışının yüzde 0,4 altında 2 bin 459 dolardan tamamlarken, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 2 bin 472 dolardan işlem görüyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) dün yayımlanan "Bej Kitap" raporunda, ekonomik aktivitenin bölgelerin çoğunda "hafif ila ılımlı" hızda büyümesini sürdürdüğü aktarıldı. Raporda, "Ekonominin geleceğine ilişkin beklentiler, yaklaşan seçimler, iç politika, jeopolitik çatışmalar ve enflasyona ilişkin belirsizlik nedeniyle gelecek 6 ayda büyümenin daha yavaş olacağı yönündeydi." değerlendirmesinde bulunuldu.

Ayrıca Fed yetkilileri sözle yönlendirmelerini sürdürürken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, bankanın faiz indirimine gitme zamanının yaklaştığını ifade etti.

New York Fed Başkanı John Williams da The Wall Street Journal gazetesine verdiği röportajda, iş gücü piyasası koşullarının kademeli olarak soğuduğuna dair işaretlerle birlikte son üç aylık enflasyon verilerinin bankayı, "aradığı dezenflasyonist trende yaklaştırdığını" belirtti.

Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarında Fed'in bu sene en az iki faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılırken, üç faiz indirimi olabileceğine ilişkin tahminler de güç kazanmaya devam etti.

Tahvil piyasalarında oynaklığın sınırlı kalmaya devam ettiği görüldü. Dün ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,16 ile 13 Mart'tan bu yana en düşük günlük kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, Fed'in faiz indirimi sürecine girme ihtimalinin güçlenmesi ile gerileyen tahvil faizlerinin altının ons fiyatını desteklediğini belirtti.

Bugün Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 500 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 400 ve 2 bin 350 dolar seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu bildirdi.

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