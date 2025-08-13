CANLI BORSA
Anasayfa Finans Altın Altının gramı güne yükselişle başladı

Altının gramı güne yükselişle başladı

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 4 bin 395 liradan işlem görüyor.

Oluşturma Tarihi 13 Ağustos 2025 09:55

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı günü önceki kapanışın yüzde 0,6 üstünde 4 bin 384 liradan tamamlamıştı.

Altının gram fiyatı, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 4 bin 395 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 7 bin 362 liradan, cumhuriyet altını 29 bin 696 liradan satılıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın altın ithalatına gümrük vergisi uygulanmayacağını açıklamasıyla beraber dün yüzde 1,6 kayıpla 3 bin 343 dolara gerileyen altının onsu, yeni güne yükselişle başlamasının ardından yüzde 0,2 artışla 3 bin 355 dolardan işlem görüyor.

ABD'de ılımlı gelen enflasyon verileri sonrasında ABD Merkez Bankasının (Fed) eylülde faiz indirimine gidebileceği ihtimallerinin güçlenmesiyle dolara olan talep azalırken, altın fiyatlarında yükseliş eğilimi görüldü.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentiler dahilinde, yıllık bazda yüzde 2,7 ile beklentilerin altında arttı.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesinden çıkacak sonuçların altının ons fiyatının yönü üzerinde belirleyici olabileceğini belirterek, görüşmenin olumlu sonuçlanmaması durumunda altının ons fiyatında yukarı yönlü bir seyir görülebileceğini söyledi.

Bugün yurt içinde konut satışlarını, yurt dışında ise ABD'de mortgage başvurularının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 450 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 280 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

İlginizi Çekebilir
Fitch: ABD’de kurumsal borçlarda temerrüt oranı ikinci çeyrekte arttı Fitch: ABD'de kurumsal borçlarda temerrüt oranı ikinci çeyrekte arttı 12 Ağustos 2025 09:10
İngiltere’de tüketici harcamaları ılımlı arttı İngiltere'de tüketici harcamaları ılımlı arttı 12 Ağustos 2025 09:08
Trump, Çin ile gümrük vergileri ateşkesini uzatan bir kararname imzaladı Trump, Çin ile gümrük vergileri ateşkesini uzatan bir kararname imzaladı 12 Ağustos 2025 09:04
Avustralya Merkez Bankası faizi 25 baz puan indirdi Avustralya Merkez Bankası faizi 25 baz puan indirdi 12 Ağustos 2025 09:02
Çin ABD’ye tarife ateşkesini 90 gün daha uzattı Çin ABD'ye tarife ateşkesini 90 gün daha uzattı 12 Ağustos 2025 08:59
Piyasalar ABD enflasyonuna odaklandı Piyasalar ABD enflasyonuna odaklandı 12 Ağustos 2025 08:50
New York borsası haftaya yatay seyirle başladı New York borsası haftaya yatay seyirle başladı 11 Ağustos 2025 17:06
Altının kilogram fiyatı geriledi Altının kilogram fiyatı geriledi 11 Ağustos 2025 16:40
Hazine, yarın bir ihale ve bir doğrudan satış gerçekleştirecek Hazine, yarın bir ihale ve bir doğrudan satış gerçekleştirecek 11 Ağustos 2025 15:45
Hazine 80,5 milyar lira borçlandı Hazine 80,5 milyar lira borçlandı 11 Ağustos 2025 15:41
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 11 Ağustos 2025 13:28
Avrupa borsaları haftaya pozitif seyirle başladı Avrupa borsaları haftaya pozitif seyirle başladı 11 Ağustos 2025 10:55
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler