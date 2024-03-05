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Altının kilogram fiyatı 2 milyon 290 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 290 bin liraya çıktı.

Oluşturma Tarihi 05 Mart 2024 16:35

Son Güncelleme Tarihi 05 Mart 2024 16:35

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 135 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 295 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 6,5 artışla 2 milyon 290 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 150 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 6 milyar 32 milyon 930 bin 583,31 lira, işlem miktarı ise 2.771,08 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 6 milyar 153 milyon 594 bin 982,11 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ahlatcı Döviz, Uğuras Kıymetli Madenler, VakıfBank, Ahlatcı Metal Rafineri ve Zirve Değerli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 2.150.000,00 2.151,00
En Düşük 2.135.000,00 2.096,00
En Yüksek 2.295.000,00 2.197,00
Kapanış 2.290.000,00 2.195,00
Ağırlıklı Ortalama 2.160.429,61 2.159,83
Toplam İşlem Hacmi (TL) 6.032.930.583,31
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 2.771,08
Toplam İşlem Adedi 98

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