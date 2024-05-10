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Altının kilogram fiyatı 2 milyon 475 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 475 bin liraya çıktı.

Oluşturma Tarihi 10 Mayıs 2024 17:11

Son Güncelleme Tarihi 10 Mayıs 2024 17:11

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 465 bin 100 lirayı, en yüksek 2 milyon 480 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1,9 artışla 2 milyon 475 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 430 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 321 milyon 210 bin 753,64 lira, işlem miktarı ise 944,66 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 2 milyar 374 milyon 566 bin 936,18 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Garanti BBVA, İstanbul Altın Rafinerisi, Aktif Yatırım Bankası, Çakmakçı Kıymetli Madenler ve Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 2.430.000,00 2.348,50
En Düşük 2.465.100,00 2.303,00
En Yüksek 2.480.000,00 2.400,00
Kapanış 2.475.000,00 2.400,00
Ağırlıklı Ortalama 2.476.039,89 2.364,46
Toplam İşlem Hacmi (TL) 2.321.210.753,64
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 944,66
Toplam İşlem Adedi 42

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