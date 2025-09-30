CANLI BORSA
Altın Altının kilogram fiyatı 5 milyon 215 bin liraya geriledi

Altının kilogram fiyatı 5 milyon 215 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 5 milyon 215 bin liraya geriledi.

30 Eylül 2025

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 192 bin lira, en yüksek 5 milyon 256 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,2 azalışla 5 milyon 215 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 5 milyon 225 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 991 milyon 285 bin 128,74 lira, işlem miktarı ise 762,51 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 901 milyon 99 bin 208,4 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, İstanbul Altın Rafinerisi, Denizbank, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler ile QNB Bank olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 5.225.000,00 3.784,20
En Düşük 5.192.000,00 3.875,00
En Yüksek 5.256.000,00 3.944,00
Kapanış 5.215.000,00 3.892,10
Ağırlıklı Ortalama 5.219.836,53 3.926,92
Toplam İşlem Hacmi (TL) 3.991.285.128,74
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 762,51
Toplam İşlem Adedi 57

