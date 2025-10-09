CANLI BORSA
Anasayfa Finans Altın Altının kilogram fiyatı 5 milyon 400 bin liraya geriledi

Altının kilogram fiyatı 5 milyon 400 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 5 milyon 400 bin liraya indi.

Oluşturma Tarihi 09 Ekim 2025 17:03

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 400 bin lira, en yüksek 5 milyon 760 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 5,9 düşüşle 5 milyon 400 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 5 milyon 738 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 6 milyar 750 milyon 735 bin 815,33 lira, işlem miktarı ise 1203,22 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 8 milyar 69 milyon 638 bin 137,87 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Uğuras Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Yapı ve Kredi Bankası, Zirve Değerli Madenler ile Turan Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 5.738.000,00 4.050,00
En Düşük 5.400.000,00 3.996,00
En Yüksek 5.760.000,00 4.290,60
Kapanış 5.400.000,00 4.005,00
Ağırlıklı Ortalama 5.691.940,27 4.115,72
Toplam İşlem Hacmi (TL) 6.750.735.815,33
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.203,22
Toplam İşlem Adedi 108

İlginizi Çekebilir
AB’den yeni yapay zeka hamlesi AB'den yeni yapay zeka hamlesi 08 Ekim 2025 14:06
Borsa İstanbul’da 22 sektörden 17’si pozitif seyretti Borsa İstanbul'da 22 sektörden 17'si pozitif seyretti 08 Ekim 2025 11:13
ABD’de 9 binden fazla uçuş ertelendi ABD'de 9 binden fazla uçuş ertelendi 08 Ekim 2025 10:48
Almanya’da sanayi üretimi geriledi Almanya'da sanayi üretimi geriledi 08 Ekim 2025 10:40
EIA, küresel gelişmelerle petrol fiyat tahminlerini yükseltti EIA, küresel gelişmelerle petrol fiyat tahminlerini yükseltti 08 Ekim 2025 09:55
Brent petrolün varili 65,83 dolardan işlem görüyor Brent petrolün varili 65,83 dolardan işlem görüyor 08 Ekim 2025 09:45
Japonya’da imalat sektörü güveni, otomotiv etkisiyle geriledi Japonya'da imalat sektörü güveni, otomotiv etkisiyle geriledi 08 Ekim 2025 09:15
Piyasalar, Fed toplantı tutanaklarına odaklandı Piyasalar, Fed toplantı tutanaklarına odaklandı 08 Ekim 2025 09:11
Dünya Bankası’ndan Türkiye ekonomisine güven: Büyüme tahmini yükseldi! Dünya Bankası'ndan Türkiye ekonomisine güven: Büyüme tahmini yükseldi! 08 Ekim 2025 09:00
ABD’de tüketici kredileri beklentileri karşılamadı ABD'de tüketici kredileri beklentileri karşılamadı 08 Ekim 2025 08:56
IMF: Akıllı kamu harcamaları büyümeyi destekleyebilir IMF: Akıllı kamu harcamaları büyümeyi destekleyebilir 08 Ekim 2025 08:52
Dünya Ticaret Örgütü, küresel ticarette büyüme öngörüsünü artırdı Dünya Ticaret Örgütü, küresel ticarette büyüme öngörüsünü artırdı 07 Ekim 2025 16:02
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler